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На Харківщині РФ вбила трьох учасників забігу, який проходив у пам’ять про загиблих Героїв

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила загибель людей.

На Харківщині РФ вбила трьох учасників забігу, який проходив у пам’ять про загиблих Героїв
Ракета 9M729 на комплексі 'Іскандер-М', ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Вчора, 29 серпня, троє людей загинули під час забігу на Харківщині. Росія вдарила ракетою. 

Як розповіли у обласній прокуратурі, вчора близько 09:30 військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетного удару по території одного з населених пунктів Берестинського району Харківської області, де проходив забіг у пам’ять про загиблих Героїв України.

Попередньо, російські військові застосували ракету «Іскандер-М».

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Загинули троє людей.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила загибель людей. Слідство перевірятиме дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення заходу.

Зокрема, встановлюватимуть, чи належним чином службові особи виконали свої обов’язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували наявну безпекову ситуацію та чи були вжиті всі необхідні заходи для недопущення загрози життю і здоров’ю людей.

Досудове розслідування триває.

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