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На Донеччині через російські атаки поранені семеро людей

Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 10 житлових будинків.

На Донеччині через російські атаки поранені семеро людей
Наслідки російської атаки на Донеччині
Фото: Нацполіція

За 29 серпня поліція зафіксувала 1 297 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем РФ перебували міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, села Дмитрівка, Завидо-Кудашеве, Степанівка. Поранені семеро людей. 

Про це розповіли у Нацполіції.

Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 10 житлових будинків.

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Наслідки російської атаки на Донеччині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Донеччині

Краматорськ пережив 14 ворожих атак, переважно дронами. Там постраждали три людини. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, лікарню, державну символіку, 3 цивільних авто та автобус.

Дружківку ворог атакував  безпілотниками, у місті травмовані троє мирних  жителів, пошкоджено автомобіль.

По Слов’янську війська РФ вдарили 8 разів. Били із РСЗВ, а також безпілотниками різного типу. Пошкоджено 4 багатоквартирних і 4 приватних будинки, 2 авто.

Унаслідок ворожих обстрілів у Завидово-Кудашевому поранено цивільну особу, у Дмитрівці та Степанівці пошкоджено по одному вантажному автомобілю.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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