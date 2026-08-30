Унаслідок удару по Павлограду постраждав чоловік

Поранений 46-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Одна людина постраждала через ворожий удар по Павлограду Дніпропетровської області.

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