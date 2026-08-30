Унаслідок удару по Павлограду постраждав чоловік

Одна людина постраждала через ворожий удар по Павлограду Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
Ворог поцілив по території приватного домоволодіння.
Поранений 46-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.
- З вечора суботи до ранку неділі ворог ронад 20 разів ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені підприємство та приватна оселя.