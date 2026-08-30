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Дефіцит фінансування оборони в Україні складає $27 млрд, є кілька варіантів рішення, – Хмара

Міноборони, зокрема, визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби.

Дефіцит фінансування оборони в Україні складає $27 млрд, є кілька варіантів рішення, – Хмара
Євгеній Хмара
Фото: міністерство оборони Facebook

Дефіцит фінансування оборони в Україні складає 27 мільярдів доларів, щодо якого Міністерство вже має варіанти вирішення.

Про це міністр оборони України Євгеній Хмара заявив під час спілкування зі журналістами.

Перший напрям – наблизити частину європейського кредиту, передбачену на наступний рік. 

“Інший напрям – робота з країнами, які ще не долучилися до цієї фінансової рамки або можуть збільшити внески”, – зазначив він. 

За словами Хмари, міністерство визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби.

“Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план: які завдання стоять перед Силами оборони, які проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки”, – додав міністр.

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