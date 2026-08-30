Міноборони, зокрема, визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби.

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Дефіцит фінансування оборони в Україні складає 27 мільярдів доларів, щодо якого Міністерство вже має варіанти вирішення.

Про це міністр оборони України Євгеній Хмара заявив під час спілкування зі журналістами.

Перший напрям – наблизити частину європейського кредиту, передбачену на наступний рік.

“Інший напрям – робота з країнами, які ще не долучилися до цієї фінансової рамки або можуть збільшити внески”, – зазначив він.

За словами Хмари, міністерство визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби.

“Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план: які завдання стоять перед Силами оборони, які проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки”, – додав міністр.