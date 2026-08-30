Хмара: є чотири потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні дрони

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Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні безпілотники “шахед”.

Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування зі журналістами.

“Триває пошук протидії рекативним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні “шахеди””, – зазначив він.

За словами Хмари, по них уже проведені польові випробування.

Актуальним завданням є “максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць”.

Зазначимо, з ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити.