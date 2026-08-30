Хмара: є чотири потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні дрони

Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні безпілотники “шахед”.
Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування зі журналістами.
“Триває пошук протидії рекативним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні “шахеди””, – зазначив він.
За словами Хмари, по них уже проведені польові випробування.
Актуальним завданням є “максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць”.
Зазначимо, з ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити.
- Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що росіяни суттєво наростили використання саме реактивних БпЛА і лише збільшуватимуть їхню кількість, оскільки бачать їхню ефективність.
- Раніше у Міноборони повідомили, що Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium.