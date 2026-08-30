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Хмара: є чотири потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні дрони

Вже проведено польові випробування зброї. 

Хмара: є чотири потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні дрони
Реактивний шахед "Герань 3"
Фото: 24tv.ua

Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні безпілотники “шахед”. 

Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування зі журналістами.

“Триває пошук протидії рекативним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні “шахеди””, – зазначив він.

За словами Хмари, по них уже проведені польові випробування.

Актуальним завданням є “максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць”.

Зазначимо, з ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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