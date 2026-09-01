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Сили оборони уразили місця запуску дронів, вузол зв’язку та командний пункт росіян

Захисники успішно вдарили по цілях на окупованих територіях України, а також в Бєлгордській області.

Сили оборони уразили місця запуску дронів, вузол зв’язку та командний пункт росіян
Нові уражені цілі Силами оборони
Фото: Генштаб ЗСу

У ніч на 1 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на окупованих територіях України та в Росії. Серед уражених цілей – місця зберігання і запуску ударних безпілотників, вузол зв’язку та командно-спостережний пункт.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили об’єкти, пов’язані зі зберіганням, підготовкою та запуском ударних БпЛА, у Донецьку та Гвардійському в тимчасово окупованому Криму.

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У Мирному в окупованому Криму уражено вузол зв’язку російських військ. У Пологах Запорізької області під удар потрапив командно-спостережний пункт окупантів, а у Верхньокам’янці на Луганщині – район зосередження військової техніки противника.

Крім того, у Борисівці Бєлгородської області Росії українські сили уразили склад паливно-мастильних матеріалів.

Генштаб зазначив, що ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюють.

Також військові підтвердили ураження, яке сталося 30 серпня в районі Цимбулової Орловської області Росії. Там українські сили знищили або пошкодили пускову установку та місце зберігання безпілотників.

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!", – пообіцяли в Генштабі.

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