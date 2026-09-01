​На Херсонщині за добу росіяни вбили трьох людей і поранили 14

Пошкоджено житлові будинки, також окупанти понівечили супермаркет і стільникову вежу.

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За минулу добу в Херсонській області через російські атаки загинули три людини, ще 14 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Розлив, Велетенське, Томина Балка, Новодмитрівка, Зорівка, Інгулець, Микільське, Благовіщенське, Берислав, Урожайне, Чарівне, Кучерське, Раківка, Борозенське, Садок, Костирка, Миролюбівка, Нововоскресенське, Стійке, Шевченківка, Нововоронцовка, Золота Балка, Михайлівка, Новокаїри, Червоний Маяк та місто Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили супермаркет, стільникову вежу та приватний автомобіль.

Прокудін також повідомив, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей.