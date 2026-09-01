З вечора ворог атакував Дніпропетровщину 20 разів

З вечора понеділка ворог понад 20 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками і авіабомбою.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Пошкоджені супермаркет, магазини, багатоквартирні будинки, приватна оселя та авто.
У Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада. Сталася пожежа.
На Синельниківщині противник цілив по Славгородській, Яворницькій та Васильківській громадах. Понівечені приватні оселі.
- Упродовж 31 серпня ворог понад 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Шестеро людей постраждали, серед них – дитина.