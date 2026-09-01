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З вечора ворог атакував Дніпропетровщину 20 разів

Пошкоджені магазини та житлові будинки.

З вечора ворог атакував Дніпропетровщину 20 разів
Фото: Вікіпедія

З вечора понеділка ворог понад 20 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками і авіабомбою. 

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Пошкоджені супермаркет, магазини, багатоквартирні будинки, приватна оселя та авто. 

У Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада. Сталася пожежа. 

На Синельниківщині противник цілив по Славгородській, Яворницькій та Васильківській громадах. Понівечені приватні оселі.

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