Посол ЄС Матернова про обстріли Києва: я більше не сплю у своєму ліжку

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла про пережиту в Києві масовану російську атаку. Вона зазначила, що через постійні удари вже не спить у ліжку у своєму готельному номері, а вважає найбезпечнішим місцем ванну кімнату.
Про це Матернова написала у Facebook.
Минулої ночі після другої години ночі в Києві знову пролунали сирени, після чого вона перейшла з ванної до укриття. Згодом місто почало здригатися від вибухів. Окремо дипломатка згадала удар по Одещині, де росіяни атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.
За словами Матернової, російські атаки дедалі частіше спрямовані на об'єкти, які забезпечують функціонування України - залізницю, підприємства, логістику та прикордонну інфраструктуру.
"Я втомилася. Іноді мені страшно. Але я не скаржуся. Київ – моя місія», – написала посол.
Вона наголосила, що попри виснаження продовжує захоплюватися Україною та любити Київ, однак інтенсивність російських атак стає дедалі важчою для людей і міст. Матернова зазначила, що українці вже майже п'ять років живуть у стані постійного стресу, і їм не потрібно нагадувати про стійкість, адже вони доводять її щодня.
"Їм потрібно мати можливість спати", – підсумувала дипломатка.
- Внаслідок російських ударів по Україні загинуло 12 людей, в тому числі іноземець – громадянин Індії.
- З вечора тривали удари КАБами й дронами по Одесі та регіону. Росіяни також пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією.
- У Києві ударом по залізничному депо окупанти вбили сімох людей.
- Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області.