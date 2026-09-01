Посол ЄС Матернова про обстріли Києва: я більше не сплю у своєму ліжку

Матернова зазначила, що не скаржиться, адже жити в Україні – її місія.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла про пережиту в Києві масовану російську атаку. Вона зазначила, що через постійні удари вже не спить у ліжку у своєму готельному номері, а вважає найбезпечнішим місцем ванну кімнату.

Про це Матернова написала у Facebook.

Минулої ночі після другої години ночі в Києві знову пролунали сирени, після чого вона перейшла з ванної до укриття. Згодом місто почало здригатися від вибухів. Окремо дипломатка згадала удар по Одещині, де росіяни атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

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За словами Матернової, російські атаки дедалі частіше спрямовані на об'єкти, які забезпечують функціонування України - залізницю, підприємства, логістику та прикордонну інфраструктуру.

"Я втомилася. Іноді мені страшно. Але я не скаржуся. Київ – моя місія», – написала посол.

Вона наголосила, що попри виснаження продовжує захоплюватися Україною та любити Київ, однак інтенсивність російських атак стає дедалі важчою для людей і міст. Матернова зазначила, що українці вже майже п'ять років живуть у стані постійного стресу, і їм не потрібно нагадувати про стійкість, адже вони доводять її щодня.

"Їм потрібно мати можливість спати", – підсумувала дипломатка.

Внаслідок російських ударів по Україні загинуло 12 людей, в тому числі іноземець – громадянин Індії.

З вечора тривали удари КАБами й дронами по Одесі та регіону. Росіяни також пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією.