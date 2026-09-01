​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
ГоловнаСвіт

Росію атакували понад 500 дронів: в Усть-Лузі заявили про пошкодження портової зони

Лише над Ленінградською областю зафіксували 50 безпілотників.

Росію атакували понад 500 дронів: в Усть-Лузі заявили про пошкодження портової зони
порт Усть-Луга в РФ
Фото: скриншот відео

У Ленінградській області Росії внаслідок масованої атаки безпілотників зафіксували пошкодження в портовій зоні Усть-Луги. За словами місцевої влади, над регіоном за ніч начебто знищили понад 50 дронів.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

За даними російського Міноборони, загалом упродовж ночі сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 516 українських безпілотників над територією РФ і акваторією Чорного моря.

Атаки також фіксували в інших регіонах Росії. Зокрема, близько 40 дронів, за твердженням місцевої влади, знищили в Ростовській області. Ще 12 безпілотників – над Калузькою областю, 10  – над Воронезькою, а чотири – над Тульською.

У Самарській області після атаки повідомили про пошкодження кількох об'єктів. У Новокуйбишевську місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

Російська сторона традиційно заявляє, що більшість безпілотників було знищено засобами ППО. Незалежного підтвердження наведених російською владою даних про кількість збитих дронів та характер пошкоджень наразі немає.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies