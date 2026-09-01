Росію атакували понад 500 дронів: в Усть-Лузі заявили про пошкодження портової зони

Лише над Ленінградською областю зафіксували 50 безпілотників.

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У Ленінградській області Росії внаслідок масованої атаки безпілотників зафіксували пошкодження в портовій зоні Усть-Луги. За словами місцевої влади, над регіоном за ніч начебто знищили понад 50 дронів.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

За даними російського Міноборони, загалом упродовж ночі сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 516 українських безпілотників над територією РФ і акваторією Чорного моря.

Атаки також фіксували в інших регіонах Росії. Зокрема, близько 40 дронів, за твердженням місцевої влади, знищили в Ростовській області. Ще 12 безпілотників – над Калузькою областю, 10 – над Воронезькою, а чотири – над Тульською.

У Самарській області після атаки повідомили про пошкодження кількох об'єктів. У Новокуйбишевську місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

Російська сторона традиційно заявляє, що більшість безпілотників було знищено засобами ППО. Незалежного підтвердження наведених російською владою даних про кількість збитих дронів та характер пошкоджень наразі немає.