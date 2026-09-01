Верховний суд США остаточно зняв заборону на будівництво бальної зали Трампа

Голова суду несподівано став на бік опонентів президента.

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Верховний суд Сполучених Штатів поставив крапку у юридичній суперечці щодо законності будівництва бальної зали вартістю 400 мільйонів доларів на території Білого дому.

Як пише BBC, президент Дональд Трамп остаточно отримав дозвіл продовжувати роботи у резиденції глави держави. 5 із 9 суддів не побачили перешкод для реалізації улюбленого проєкту республіканця.

Водночас несподіванкою стала позиція голови суду Джона Робертса. Консервативний служитель Феміди заявив, що вважає будівлю "ймовірно, незаконною", бо президент не отримав дозвіл від Конгресу.

Робертс приєднався до трьох представників ліберального крила суду у голосуванні проти бальної зали - але цього було замало для заборони. Суддя назвав підсумкове рішення "шкідливим для системи поділу влади".

На тлі святкування юридичної перемоги команда Дональда Трампа нагадала, що більшість робіт щодо нового приміщення для прийому гостей та проведення масштабних заходів будуть завершені до листопада. Остаточно добудують залу у 2028 році - якраз тоді, коли президентський термін Трампа добігатиме завершення.