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Зеленський провів телефонну розмову з Кушнером і Віткоффом

Обговорювалася дата візиту представників президента США в Україну. 

Зеленський провів телефонну розмову з Кушнером і Віткоффом
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. 

Про це він повідомив у соцмережах. 

Зеленський назвав розмову "хорошою" і зазначив, що вона пройшла "детально і конструктивно". 

"Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру", - зазначив він.

Президент України поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також - про повітряні удари. 

"Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую Президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням", - додав Зеленський. 

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