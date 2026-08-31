Зеленський провів телефонну розмову з Кушнером і Віткоффом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це він повідомив у соцмережах.

Зеленський назвав розмову "хорошою" і зазначив, що вона пройшла "детально і конструктивно".

"Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру", - зазначив він.

Президент України поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також - про повітряні удари.

"Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую Президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням", - додав Зеленський.