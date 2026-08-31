Зеленський провів телефонну розмову з Кушнером і Віткоффом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про це він повідомив у соцмережах.
Зеленський назвав розмову "хорошою" і зазначив, що вона пройшла "детально і конструктивно".
"Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру", - зазначив він.
Президент України поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також - про повітряні удари.
"Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую Президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням", - додав Зеленський.
- В кінці липня "Радіо Свобода" повідомило, що спеціальний представник Трампа Стівен Віткофф та зять глави американської держави Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ. Візит був запланований на серпень 2026 року, але його було перенесено через посилені російські ракетні та дронові атаки на столицю.
- Напередодні президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Віткоффом та Кушнером про активізацію зусиль щодо завершення російсько-української війни. Після цього глава української держави мав змогу обговорити цю тему особисто з Трампом під час візиту до Вашингтона.
- Раніше Зеленський неодноразово відзначав несправедливість того, що переговорники Трампа регулярно їздили до Москви, але жодного разу так і не були в Україні, щоб побачити ситуацію в нашій державі на власні очі.