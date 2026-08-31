У Непалі розпочали ДНК-ідентифікацію невпізнаних тіл: досі невідомо місцезнаходження 56 українців

Процедура, яку можна пройти в Катманду або за межами країни, поширюється також на іноземних громадян.

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У Непалі розпочали ДНК-тестування для ідентифікації невпізнаних тіл після стихійного лиха. Наразі місцезнаходження 56 громадян України досі залишається невстановленим.

Про це повідомило Посольство України в Індії.

"31 серпня 2026 р. від МЗС Непалу отримано інформацію щодо проведення ДНК-тестування для ідентифікації невпізнаних тіл, яке поширюється також на іноземних громадян. Найближчим родичам першого ступеня спорідненості зниклої особи – батькові, матері, сину або доньці – пропонується надати зразок свіжої крові для проведення ДНК-профілювання", – ідеться у повідомленні відомства..

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Якщо родич перебуває в Непалі, зразок можна здати в Nepal Police Hospital у Катманду або найближчому районному відділенні поліції. При собі необхідно мати дві фотографії паспортного розміру.

Родичі, які перебувають за межами Непалу, можуть пройти ДНК-профілювання у країні перебування та надіслати електронну копію ДНК-профілю на офіційну електронну адресу поліції Непалу для подальшого порівняння з профілями, отриманими з невпізнаних тіл.

Станом на ранок 31 серпня пошуково-рятувальні роботи щодо українців, з якими втрачено зв’язок після стихійного лиха, тривають. Пошук здійснюють суходолом, по воді та за допомогою важких безпілотників.

Роботи ускладнюють значні обсяги мулу та руйнування інфраструктури. За інформацією китайських державних ЗМІ, завальне озеро, яке утворилося через перекриття русла, природним шляхом спустилося та фактично зникло.

Посольство України координує дії з компетентними органами Непалу, зокрема щодо інформації про врятованих людей та виявлені тіла.

Представники дипломатичної установи разом із Почесним консулом України в Непалі відвідують лікарні та морги для пошуку зниклих українців.

30 серпня у північних районах Індії виявили перші тіла загиблих, які можуть бути пов’язані зі стихійним лихом у районі непальсько-китайського кордону.

Українське посольство звернулося до індійської влади щодо проведення пошукових заходів та оперативного інформування України про виявлені тіла, особисті речі чи інші об’єкти, які можуть допомогти встановити місцезнаходження та ідентифікувати українців.

За уточненими даними, отриманими від непальських компетентних органів і туристичних компаній, 56 громадян України наразі вважаються такими, місцезнаходження яких не встановлено.

Станом на ранок понеділка кількість загиблих унаслідок повені у Непалі та Тибеті перевищила 900 осіб. 903 людини загинули, а 4247 вважаються зниклими безвісти.

Серед зниклих — 933 працівники гідроенергетичних об’єктів. На китайській стороні влада повідомила про 16 загиблих у повіті Гііронг і 546 зниклих безвісти.