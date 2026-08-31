Греція отримає багаторівневу систему ППО від Ізраїлю

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Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа , 07 серпня 2022 р.

Ізраїль та Греція 31 серпня підписали масштабну оборонну угоду на 3 млрд євро. Відповідно до неї Ізраїль створить для Греції комплексну багаторівневу систему протиповітряної оборони.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Угоду підписали у штаб-квартирі Міністерства оборони Ізраїлю в Тель-Авіві генеральний директор відомства Амір Барам та його грецький колега Іоанніс Бурас.

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У Міноборони Ізраїлю зазначили, що система повністю спиратиметься на ізраїльські розробки та оперативний досвід, отриманий під час війни.

Угода отримала назву "Щит Ахіллеса". Вона передбачає експорт до Греції кількох ізраїльських систем ППО, зокрема "Пращі Давида" та SPYDER виробництва Rafael, а також BARAK MX виробництва Israel Aerospace Industries.

В ізраїльському Міноборони назвали угоду найбільшою експортною угодою оборонної продукції в історії ізраїльсько-грецьких відносин та однією з найбільших в історії Ізраїлю.

Окремо країни підписали угоду на 26 млн євро щодо продажу Греції системи протиповітряної оборони Drone Dome компанії Rafael.

Крім того, Ізраїль розширить співпрацю з Грецією у сфері оборонної промисловості, зокрема передаватиме місцевій промисловості знання та технології.