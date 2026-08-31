ЗМІ: Індонезія перевіряє повідомлення про вербування своїх громадян до лав ЗС РФ для війни проти України

Розслідування розпочалося після інформації СЗРУ, що РФ завербувала щонайменше 8 громадян Індонезії до своїх збройних сил.

Міністерство закордонних справ Індонезії перевіряє повідомлення про приєднання своїх громадян до російських збройних сил для участі у бойових діях проти України. У Джакарті наголошують, що у разі підтвердження такі дії будуть особистим вибором громадян і не відображатимуть державну політику.

Про це повідомляє Antara.

Речниця МЗС Індонезії Івонн Мевенканг заявила 31 серпня, що після повідомлення української розвідки перевірку проводять дипломатичні представництва країни спільно з відповідними урядовими органами.

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За її словами, необхідно додатково підтвердити інформацію про особу, її громадянство, процес вербування та конкретний характер участі у бойових діях.

"Інформація щодо особи, громадянства, процесу вербування та конкретного характеру участі цієї особи все ще потребує додаткового підтвердження", – зазначила Мевенканг.

Розслідування розпочалося після того, як 27 серпня Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія завербувала щонайменше вісьмох громадян Індонезії до своїх збройних сил.

Водночас Джакарта перевіряє, чи могли під час залучення індонезійців до військової служби використовувати торгівлю людьми, незаконне вербування або шахрайські схеми працевлаштування.

У МЗС Індонезії заявили, що в разі підтвердження того, що громадянин став жертвою такого процесу, уряд вживатиме необхідних заходів для його захисту відповідно до законодавства.

Водночас речниця МЗС наголосила, що індонезійське законодавство передбачає правові наслідки для громадян, які вступають до лав іноземних збройних сил. Серед них — можлива втрата громадянства після з’ясування всіх обставин.

МЗС Індонезії також закликало громадян бути надзвичайно обережними, розглядаючи пропозиції про роботу за кордоном, особливо у зонах активних конфліктів або на посадах, які можуть передбачати військове залучення.

У Джакарті наголосили, що дипломатична позиція Індонезії щодо війни залишається незмінною. Країна виступає за мирне врегулювання російсько-українського конфлікту та наголошує на важливості дотримання міжнародного права і принципів Статуту ООН.