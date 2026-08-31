Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Індонезія перевіряє повідомлення про вербування своїх громадян до лав ЗС РФ для війни проти України

Розслідування розпочалося після інформації СЗРУ, що РФ завербувала щонайменше 8 громадян Індонезії до своїх збройних сил.

ЗМІ: Індонезія перевіряє повідомлення про вербування своїх громадян до лав ЗС РФ для війни проти України
Фото: ЦНС

Міністерство закордонних справ Індонезії перевіряє повідомлення про приєднання своїх громадян до російських збройних сил для участі у бойових діях проти України. У Джакарті наголошують, що у разі підтвердження такі дії будуть особистим вибором громадян і не відображатимуть державну політику. 

Про це повідомляє Antara.

Речниця МЗС Індонезії Івонн Мевенканг заявила 31 серпня, що після повідомлення української розвідки перевірку проводять дипломатичні представництва країни спільно з відповідними урядовими органами.

Реклама

За її словами, необхідно додатково підтвердити інформацію про особу, її громадянство, процес вербування та конкретний характер участі у бойових діях.

"Інформація щодо особи, громадянства, процесу вербування та конкретного характеру участі цієї особи все ще потребує додаткового підтвердження", – зазначила Мевенканг.

Розслідування розпочалося після того, як 27 серпня Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія завербувала щонайменше вісьмох громадян Індонезії до своїх збройних сил.

Водночас Джакарта перевіряє, чи могли під час залучення індонезійців до військової служби використовувати торгівлю людьми, незаконне вербування або шахрайські схеми працевлаштування.

У МЗС Індонезії заявили, що в разі підтвердження того, що громадянин став жертвою такого процесу, уряд вживатиме необхідних заходів для його захисту відповідно до законодавства.

Водночас речниця МЗС наголосила, що індонезійське законодавство передбачає правові наслідки для громадян, які вступають до лав іноземних збройних сил. Серед них — можлива втрата громадянства після з’ясування всіх обставин.

МЗС Індонезії також закликало громадян бути надзвичайно обережними, розглядаючи пропозиції про роботу за кордоном, особливо у зонах активних конфліктів або на посадах, які можуть передбачати військове залучення.

У Джакарті наголосили, що дипломатична позиція Індонезії щодо війни залишається незмінною. Країна виступає за мирне врегулювання російсько-українського конфлікту та наголошує на важливості дотримання міжнародного права і принципів Статуту ООН.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies