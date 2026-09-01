Міністр армії США Дрісколл іде у відставку

Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл завершує свою роботу на посаді.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Білого дому про це цитують медіа США 31 серпня.
"Міністр оборони Дрісколл дуже ефективно просував програму президента Трампа «Зробити Америку знову сильною» в Міністерстві оборони, забезпечуючи видатне керівництво під час історичних військових операцій, відновлюючи акцент на готовності та летальності, допомагаючи в переговорах між Росією та Україною тощо", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі.
Вона вказала на внесок ексурядовця в зміцнення армі США в співпрації з головнокомандувачем та головою Пентагону.
Водночас американські медіа повідомляють про конфлікт між Дрісколлом і міністром оборони США Пітом Геґсетом.
Адміністрація офіційно не озвучує причину відставки міністра армії.
- Дрісколл очолив Міністерство оборони США в лютому 2025 року, невдовзі після початку каденції президента Дональда Трампа.
- В листопаді минулого року Дрісколл відвідував Київ. Він був одним із представників США, які займалися спробами врегулювати війну Росії та України. В грудні видання The Telegraph повідомило, що Піт Геґсет вирішив усунути Дрісколла від переговорів про російсько-українську війну, бо той "надто активно включився".