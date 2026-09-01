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Міністр армії США Дрісколл іде у відставку

Причини звільнення офіційно не називають. 

Міністр армії США Дрісколл іде у відставку
Міністр армії Ден Дрісколл
Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Julius Harris

Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл завершує свою роботу на посаді.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Білого дому про це цитують медіа США 31 серпня.

"Міністр оборони Дрісколл дуже ефективно просував програму президента Трампа «Зробити Америку знову сильною» в Міністерстві оборони, забезпечуючи видатне керівництво під час історичних військових операцій, відновлюючи акцент на готовності та летальності, допомагаючи в переговорах між Росією та Україною тощо", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Вона вказала на внесок ексурядовця в зміцнення армі США в співпрації з головнокомандувачем та головою Пентагону.

Водночас американські медіа повідомляють про конфлікт між Дрісколлом і міністром оборони США Пітом Геґсетом.

Адміністрація офіційно не озвучує причину відставки міністра армії.

  • Дрісколл очолив Міністерство оборони США в лютому 2025 року, невдовзі після початку каденції президента Дональда Трампа.
  • В листопаді минулого року Дрісколл відвідував Київ. Він був одним із представників США, які займалися спробами врегулювати війну Росії та України. В грудні видання The Telegraph повідомило, що Піт Геґсет вирішив усунути Дрісколла від переговорів про російсько-українську війну, бо той "надто активно включився". 
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