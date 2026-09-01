Присяжні визнали винним колишнього гангстера у вбивстві Тупака Шакура

Суд присяжних у Лас-Вегасі підтвердив обвинувальний вирок щодо Двейна Кіта Девіса, який у 1996 році, за версією слідства, вбив відомого американського хіп-хоп виконавця Тупака Шакура.

Як пише The Guardian, присяжним знадобилося лише три години для того, щоб визнати колишнього лідера гангстерської банди винним у одному з найзагадковіших та найбільш резонансних злочинів кінця минулого століття. Поліція не могла знайти вбивцю Шакура майже 30 років, що породжувало різноманітні чутки та теорії змови.

Вагомим доказом у справі, яка зрушила з мертвої точки у 2023 році, слугували заяви самого Девіса про причетність до вбивства. Адвокат намагався подати їх як вихваляння людини, яка сподівалася отримати фінансову вигоду. 63-річний Девіс зрештою не погодився з вироком і має намір його оскаржити. За законами штату Невада йому загрожує від 20 років до довічного ув'язнення.

Тупак Шакур помер у лікарні внаслідок поранень, яких зазнав у Лас-Вегасі внаслідок стрілянини у вересні 1996 року. Реперу було лише 25 років, він мав шалену популярність через свої гострі соціальні тексти про життя в гетто, насильство, расизм та інші проблеми суспільства.