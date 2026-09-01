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Трамп заявив про перегляд позиції США щодо Фолклендських островів

Зараз архіпелаг перебуває під контролем Великої Британії.

Трамп заявив про перегляд позиції США щодо Фолклендських островів
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація переглядає позицію Вашингтона щодо статусу Фолклендських островів – архіпелагу в Південній Атлантиці, який перебуває під контролем Великої Британії.

Про це пише Reuters.

"Я завжди переглядаю кожну позицію. Це лише одна з багатьох", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання про суверенітет над островами.

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Водночас американський президент не уточнив, чи може такий перегляд призвести до зміни позиції США щодо приналежності архіпелагу. Від 1982 року Вашингтон загалом уникав підтримки будь-якої зі сторін у суперечці.

На Фолклендські острови претендує Аргентина. Її президент Хав'єр Мілей є політичним союзником Трампа.

Контекст

Раніше можливу зміну американської позиції розглядали в Пентагоні серед варіантів тиску на союзників по НАТО. Йшлось про країни, які  у Вашингтоні вважали недостатньо прихильними до американських військових операцій під час війни з Іраном.

У квітні 2026 року через такі зміни у позиції Вашингтона виникла напруженість з офіційним Лондоном. Короля Чарльза навіть закликали скасувати запланований візит в США. У британському парламенті також заявляли про неприпустимість розмов про зміни статусу Фолклендів.

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