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Зазнав атаки танкер, який прямував на вихід з Ормузької протоки, – британські монітори

У судно влучили три невстановлені снаряди.

Зазнав атаки танкер, який прямував на вихід з Ормузької протоки, – британські монітори
Фото: x.com/UK_MTO

Танкер, який прямував на вихід з Ормузької протоки, зазнав атаки.

Про це повідомило Британське агентство морських торговельних операцій (UKMTO).

Інцидент стався за 31 кілометр на схід від оманського міста Хасаб.

За інформацією екіпажу, у судно влучили три невстановлені снаряди. Про постраждалих чи шкоду довкіллю не повідомляли. 

Влада розслідує обставини події. Суднам рекомендують курсувати з обережністю і інформувати агентство про будь-яку підозрілу діяльність.

Назва судна та хто стоїть за нападом – не уточнюється. 

  • Від початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого іранська сторона заявила про закриття Ормузької протоки для судноплавства та завдає ударів по танкерах і цивільних суднах, які намагаються пройти цим маршрутом.
  • США та Іран у ніч на 31 серпня вперше за понад місяць обмінялися ударами. Іран запустив ракети по американських військових цілях у Йорданії у відповідь на удар по іранських ракетних установках. США заявили, що ці установки готувалися запускати морські міни в Ормузьку протоку.
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