Танкер, який прямував на вихід з Ормузької протоки, зазнав атаки.
Про це повідомило Британське агентство морських торговельних операцій (UKMTO).
Інцидент стався за 31 кілометр на схід від оманського міста Хасаб.
За інформацією екіпажу, у судно влучили три невстановлені снаряди. Про постраждалих чи шкоду довкіллю не повідомляли.
Влада розслідує обставини події. Суднам рекомендують курсувати з обережністю і інформувати агентство про будь-яку підозрілу діяльність.
Назва судна та хто стоїть за нападом – не уточнюється.
- Від початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого іранська сторона заявила про закриття Ормузької протоки для судноплавства та завдає ударів по танкерах і цивільних суднах, які намагаються пройти цим маршрутом.
- США та Іран у ніч на 31 серпня вперше за понад місяць обмінялися ударами. Іран запустив ракети по американських військових цілях у Йорданії у відповідь на удар по іранських ракетних установках. США заявили, що ці установки готувалися запускати морські міни в Ормузьку протоку.