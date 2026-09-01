У судно влучили три невстановлені снаряди.

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Танкер, який прямував на вихід з Ормузької протоки, зазнав атаки.

Про це повідомило Британське агентство морських торговельних операцій (UKMTO).

Інцидент стався за 31 кілометр на схід від оманського міста Хасаб.

За інформацією екіпажу, у судно влучили три невстановлені снаряди. Про постраждалих чи шкоду довкіллю не повідомляли.

Влада розслідує обставини події. Суднам рекомендують курсувати з обережністю і інформувати агентство про будь-яку підозрілу діяльність.

Назва судна та хто стоїть за нападом – не уточнюється.