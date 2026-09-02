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У Львові працівника установи виконання покарань судитимуть через удар ув'язненому в око

У червні 2025 року між працівником установи та чоловіком, який перебував під вартою, виник словесний конфлікт. 

У Львові працівника установи виконання покарань судитимуть через удар ув'язненому в око
Фото: fainemisto.tv

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо молодшого інспектора одного з відділів Львівської установи виконання покарань, якого обвинувачують у застосуванні насильства до ув’язненого.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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За інформацією слідства, у червні 2025 року між працівником установи та чоловіком, який перебував під вартою, виник словесний конфлікт. Під час суперечки інспектор вдарив ув’язненого кулаком у ділянку ока.

Отримана травма виявилася тяжкою. Потерпілому провели невідкладне оперативне втручання, однак врятувати зір не вдалося – чоловік повністю осліп на одне око.

Працівника установи судитимуть за перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством та спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

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