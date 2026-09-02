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​На СБУ напали під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ: затримані належать до підрозділу Сил оборони України

Унаслідок зіткнення є поранені серед осіб, які чинили спротив. Затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України.

​На СБУ напали під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ: затримані належать до підрозділу Сил оборони України
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Під час проведення слідчих дій у справі про підготовку ФСБ Росії теракту проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху на співробітників СБУ здійснили збройний напад.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Оперативно-слідча група проводила обшук за однією з адрес у межах досудового розслідування. Група осіб намагалася перешкодити правоохоронцям, зокрема заблокувала їхній проїзд автомобілями та почала збройний спротив.

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Для протидії нападникам залучили спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Правоохоронці застосували зброю. Унаслідок зіткнення є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримали.

Під час першочергових слідчих дій з'ясувалося, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та роль кожного із затриманих. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Голова ОП Кирило Буданов в коментарі "РБК-Україна" зазначив, що ситуацією вже займається ДБР та Офіс Генпрокурора.

"Важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази", – сказав Буданов.

Що передувало?

Раніше Служба безпеки спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони запобігла теракту, який готувала Росія. Зазначається, що теракт готувала ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності України.

Раніше, 28 серпня у Telegram-каналі "Російського добровольчого корпусу" (підрозділ ГУР МОУ) з'явився допис про зникнення заступника командира корпусу з бойової роботи Степана Каплунова.

2 вересня у Києві Нацполіція перекрила вулицю Шумського у Дніпровському районі. За даними "Української правди", в цьому районі відбулася перестрілка між СБУ та ГУР, і це може бути пов'язано саме зі зникненням Каплунова.

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