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Військові спростували російські заяви про “захоплення” Козачої Лопані на Харківщині

Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Військові спростували російські заяви про “захоплення” Козачої Лопані на Харківщині
Фото: prm.ua

Чергові заяви російських пропагандистів та особисто російського лідера Володимира Путіна про “захоплення” Козачої Лопані на Харківщині не відповідають дійсності.

Про це повідомили у 14-му армійському корпусі.

Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

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Водночас обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. 

“Ситуація динамічна, наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження”, – зазначили військові.

У районі Козачої Лопані від початку активних дій ворог втратив 178 військовослужбовців убитими та 210 пораненими.

У корпусі закликають довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не піддаватися ворожим інформаційним вкидам.

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