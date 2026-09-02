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На Полтавщині російський дрон атакував цивільне підприємство

Під ударом опинились складські приміщення.

На Полтавщині російський дрон атакував цивільне підприємство
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС/ОВА в Telegram

У Кременчуцькому районі Полтавської області зафіксували влучання російського безпілотника по складських приміщеннях одного з цивільних підприємств.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Попередньо, люди не постраждали. Інформацію про наслідки та потерпілих уточнюють.

  • Вчора російські військові завдали удару по одному з підприємств у Полтавській громаді. Кількість постраждалих людей унаслідок ворожої атаки сягнула п'яти.
  • Також у Полтавському районі внаслідок падіння БпЛА на відкритій території виникла пожежа сухої рослинності.  Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон прилеглих приватних будинків.
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