На Полтавщині російський дрон атакував цивільне підприємство

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У Кременчуцькому районі Полтавської області зафіксували влучання російського безпілотника по складських приміщеннях одного з цивільних підприємств.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Попередньо, люди не постраждали. Інформацію про наслідки та потерпілих уточнюють.