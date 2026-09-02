На Полтавщині російський дрон атакував цивільне підприємство

У Кременчуцькому районі Полтавської області зафіксували влучання російського безпілотника по складських приміщеннях одного з цивільних підприємств.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Попередньо, люди не постраждали. Інформацію про наслідки та потерпілих уточнюють.
- Вчора російські військові завдали удару по одному з підприємств у Полтавській громаді. Кількість постраждалих людей унаслідок ворожої атаки сягнула п'яти.
- Також у Полтавському районі внаслідок падіння БпЛА на відкритій території виникла пожежа сухої рослинності. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон прилеглих приватних будинків.