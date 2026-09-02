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Росія вдарила "Шахедом" по університету в Києві, коли тривали заняття, – Зеленський

Президент закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію після чергової хвилі ударів по українських містах.

Росія вдарила "Шахедом" по університету в Києві, коли тривали заняття, – Зеленський
Наслідки удару росіян
Фото: ДСНС Київщини

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки атаки окупантів по Україні 2 вересня. Сьогодні російські "Шахеди" влучили в один із університетів Києва під час занять. На момент атаки 160 студентів перебували в укритті.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

Вночі російські війська атакували Одесу. Пошкоджено житловий будинок та міську інфраструктуру, п'ятеро людей отримали поранення, серед них – дитина.

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У Херсоні під удар потрапила будівля рятувальників та поліції. На Харківщині через російські удари тисячі людей залишилися без електропостачання, є поранені.

Президент також зазначив, що в багатьох регіонах України повітряні тривоги тривають через загрозу застосування реактивних дронів та авіаційних бомб. Зеленський заявив, що реакція світу та найвпливовіших лідерів на нову ескалацію з боку Росії залишається недостатньою.

"Коли у Європі російсько-іранські "Шахеди" влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни", – наголосив президент.

Він додав, що російські удари по українських містах і селах фактично дають змогу РФ відпрацьовувати тактику, яку вона може застосувати проти інших країн та народів. Президент закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО, посилити санкційний тиск на Росію та суттєво активізувати оборонне виробництво.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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