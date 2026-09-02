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Генштаб підтвердив ураження Силами оборони комплексу "Новатек-Усть-Луга" в РФ

На об’єкті виникла пожежа.

Генштаб підтвердив ураження Силами оборони комплексу "Новатек-Усть-Луга" в РФ
Наслідки удару по терміналу ‘Новатек’ в Усть-Лузі
Фото: змі окупантів

Підрозділи Сил оборони України 1 вересня уразили виробничий комплекс "Новатек-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області Росії. У результаті ураження на об'єкті виникла пожежа.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"1 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області рф. Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території об'єкту", – ідеться у повідомленні.

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Ступінь завданих збитків уточнюється.

Виробничий комплекс "НОВАТЭК" в Усть-Лузі – комплекс з фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату, розташований у порту Усть-Луга на Балтійському морі. Проєктна потужність комплексу з переробки стабільного газового конденсату становить понад 6 млн тонн на рік. 

Підприємство виробляє нафту (легку та важку), керосин, дизельну фракцію та компонент суднового палива (мазут). 

Комплекс є складовою виробничо-логістичної інфраструктури "Новатек" у порту Усть-Луга.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

  • Вночі 1 вересня у РФ скаржилися на понад 500 дронів. Зафіксували пошкодження в портовій зоні Усть-Луги. За словами місцевої влади, над регіоном за ніч начебто знищили понад 50 дронів.
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