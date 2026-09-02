У районі повені на кордоні Непалу та Тибету досі розшукують 56 українців, ця цифра не змінилася. Станом на зараз громадяни України відсутні у списках загиблих чи постраждалих.

Про це повідомили у МЗС.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. На китайському боці наземний маршрут уже доведено до зони головного удару Гірунгського пункту і рятувальні групи тепер можуть заходити туди суходолом, хоча для важкої техніки дороги ще немає внаслідок замулення території.

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Також обладнання і забезпечення для рятувальників продовжують завозити повітрям за допомогою дронів.

На окремих об'єктах уже працюють непальські військові та іноземні спеціалізовані команди. Зокрема, індійська технічна команда разом із непальськими військовими працює на об'єктах Chilime та Langtang; на Langtang рятувальники просунулися приблизно на 185 метрів углиб тунелю.

“Поточний етап операції характеризується переходом від первинного пошуку та доступу до найбільш постраждалої території до розширеного наземного та глибокого пошуку”, – йдеться у пресрелізі.

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР моніторять ситуацію, підтримують зв'язок з рідними українців, що зникли в зоні лиха, і взаємодіють з владою Китаю, Індії, Непалу, а також рятувальними командами безпосередньо на місці.