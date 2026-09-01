Кількість загиблих у Непалі внаслідок повеней перевищила 1000 осіб

Лише 4% знайдених на сьогодні тіл у країні ідентифіковані.

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Кількість загиблих у Непалі внаслідок руйнівних повеней на кордоні з Тибетом перевищила 1000 осіб.

Про це повідомляє BBC з посиланням на інформацію агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни.

Понад 3900 людей залишаються зниклими безвісти, з них понад 600 – робітники, які, як вважається, опинилися в пастці у величезній мережі тунелів, заповнених брудом, на гідроелектростанціях вздовж річки Трішулі. Інженери закачують у тунелі повітря. Рятувальникам вдалося увійти до одного з них, але група відступила, нікого там не знайшовши.

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Прем'єр-міністр Непалу Бален Шах заявив у понеділок, що з місць подій було врятовано 279 людей.

Рятувальну операцію очолює міжнародна команда, що складається з китайських та непальських військовослужбовців, також беруть участь експерти з Індії, Кореї та Австралії.

Непал значною мірою залежить від гідроенергетики та роками розробляв проєкти вздовж своїх гірських річкових систем. За словами влади, щонайменше 11 проєктів, завершених або тих, що будуються, були пошкоджені внаслідок повені.

Речник Міністерства охорони здоров'я повідомив BBC, що лише 4% з 900 знайдених на сьогодні тіл ідентифіковані.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці Непалу проводять пошуково-евакуаційні операції вздовж річки Нараяні

Офіційні дані з Тибету

За даними китайських державних ЗМІ, офіційна кількість загиблих з тибетського боку становить 16 осіб, 546 зниклих безвісти. Відеозаписи повені в Китаї були жорстко цензуровані.

Медіа пишуть, що на місці прикордонного переходу з Непалом уціліла лише основа водонапірної вежі.

Китайська влада запровадила “адміністративні стягнення” – від попереджень і штрафів до короткочасних арештів – на людей, які поширюють в Інтернеті припущення, що кількість жертв набагато вища, ніж повідомляється.

У Непалі влада також наказала видалити онлайн-контент, який вона вважає дезінформацією про повені.