На Чернігівщині фіксують збільшення кількості російських реактивних дронів

Упродовж двох останніх місяців у Чернігівській області зафіксували збільшення кількості російських реактивних дронів.

Про це написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

«Протягом липня-серпня на Чернігівщини Сили оборони фіксують збільшення кількості російських реактивних дронів», – розповів він.

За серпень над областю збили та подавили засобами РЕБ більше 800 ударних безпілотників. Майже 150 дронів влучили в обʼєкти на території області.