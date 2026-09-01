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На Чернігівщині фіксують збільшення кількості російських реактивних дронів

За останній місяць літа вдалося збити і подавити понад 800 безпілотників. 

На Чернігівщині фіксують збільшення кількості російських реактивних дронів
Реактивний шахед - 'Герань 3' - модернізований ударний дрон-камікадзе типу Shahed 238
Фото: 24tv.ua

Упродовж двох останніх місяців у Чернігівській області зафіксували збільшення кількості російських реактивних дронів.

Про це написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус. 

«Протягом липня-серпня на Чернігівщини Сили оборони фіксують збільшення кількості російських реактивних дронів», – розповів він. 

За серпень над областю збили та подавили засобами РЕБ більше 800 ударних безпілотників. Майже 150 дронів влучили в обʼєкти на території області.

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