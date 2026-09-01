На Чернігівщині фіксують збільшення кількості російських реактивних дронів

Упродовж двох останніх місяців у Чернігівській області зафіксували збільшення кількості російських реактивних дронів.
Про це написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.
«Протягом липня-серпня на Чернігівщини Сили оборони фіксують збільшення кількості російських реактивних дронів», – розповів він.
За серпень над областю збили та подавили засобами РЕБ більше 800 ударних безпілотників. Майже 150 дронів влучили в обʼєкти на території області.
- Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні безпілотники “шахед”.