​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
ГоловнаСвіт

Сибіга прибув до Ірландії на неформальне засідання голів МЗС країн Євросоюзу

Голова МЗС України закликав партнерів до рішучих дій у відповідь на ескалацію Росії. 

Сибіга прибув до Ірландії на неформальне засідання голів МЗС країн Євросоюзу
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув на неформальне засідання міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу у форматі "Гімніх" (Gymnich).

Про це повідомила пресслужба МЗС

Перед початком заходу Сибіга наголосив на необхідності спільної та рішучої відповіді Європи на посилення російської агресії, зокрема - гібридні атаки проти європейських держав. 

Реклама

"Європа може думати, що вона не у війні з Росією, а Росія так не вважає... Путін буде ескалувати, Путін не хоче закінчувати цю війну, тому ми повинні спільно, рішуче діяти", – наголосив Сибіга. 

Міністр повідомив, що поінформує європейських колег про ситуацію на фронті, російський ракетний терор та українські пропозиції щодо активізації мирних зусиль. Він також закликає посилити підтримку української протиповітряної оборони та тиск на Росію, зокрема - через нові санкції проти її спроможності виробляти ракети. 

"Працюємо над тим, щоб мати додаткові сильні рішення щодо закриття українського неба", – наголосив Сибіга.

Окрему увагу він приділить підготовці України до прийдешньої зими та необхідності додаткової підтримки для енергетичної системи, зокрема - генераторами, трансформаторами та іншим необхідним обладнанням.

"Розраховуємо на підтримку наших партнерів, щоб пройти цю зиму з конкретними рішеннями, конкретною підтримкою", – сказав міністр. 

Серед інших питань – використання заморожених російських активів, подальше просування України на шляху до членства в ЄС та посилення тиску на Росію через блокування Чорного моря, що створює загрози для глобальної продовольчої безпеки.

Формат Gymnich – це традиційні неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, які проводяться кожні шість місяців. На цих зустрічах не ухвалюють резолюцій, комюніке чи юридичних документів.

  • У серпні–вересні 2026 року Росія здійснила кілька рекордних масованих атак по Україні - із сотнями дронів та десятками ракет різних типів. Найбільші удари припали на 28–29 серпня та 1 вересня, коли було зафіксовано понад 260–270 дронів і комбіновані пуски «Іскандерів», «Цирконів», «Оніксів» та «Калібрів».
  • Крім того Росія здійснює гібридні атаки проти європейських держав. Так, Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки, яка сталася 4 серпня у Лейпцигу. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies