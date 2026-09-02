Сибіга прибув до Ірландії на неформальне засідання голів МЗС країн Євросоюзу

Голова МЗС України закликав партнерів до рішучих дій у відповідь на ескалацію Росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув на неформальне засідання міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу у форматі "Гімніх" (Gymnich).

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Перед початком заходу Сибіга наголосив на необхідності спільної та рішучої відповіді Європи на посилення російської агресії, зокрема - гібридні атаки проти європейських держав.

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"Європа може думати, що вона не у війні з Росією, а Росія так не вважає... Путін буде ескалувати, Путін не хоче закінчувати цю війну, тому ми повинні спільно, рішуче діяти", – наголосив Сибіга.

Міністр повідомив, що поінформує європейських колег про ситуацію на фронті, російський ракетний терор та українські пропозиції щодо активізації мирних зусиль. Він також закликає посилити підтримку української протиповітряної оборони та тиск на Росію, зокрема - через нові санкції проти її спроможності виробляти ракети.

"Працюємо над тим, щоб мати додаткові сильні рішення щодо закриття українського неба", – наголосив Сибіга.

Окрему увагу він приділить підготовці України до прийдешньої зими та необхідності додаткової підтримки для енергетичної системи, зокрема - генераторами, трансформаторами та іншим необхідним обладнанням.

"Розраховуємо на підтримку наших партнерів, щоб пройти цю зиму з конкретними рішеннями, конкретною підтримкою", – сказав міністр.

Серед інших питань – використання заморожених російських активів, подальше просування України на шляху до членства в ЄС та посилення тиску на Росію через блокування Чорного моря, що створює загрози для глобальної продовольчої безпеки.

Формат Gymnich – це традиційні неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, які проводяться кожні шість місяців. На цих зустрічах не ухвалюють резолюцій, комюніке чи юридичних документів.