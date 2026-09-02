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Вибух біля залізничного вокзалу в німецькому Аугсбурзі: двоє людей постраждали

Вокзал міста тимчасово закривали.

Вибух біля залізничного вокзалу в німецькому Аугсбурзі: двоє людей постраждали
Вибух на вокзалі в Німеччині
Фото: Sofia Krotter/Augsburger Allgemeine

У німецькому Аугсбурзі вночі 2 вересня стався вибух у проході біля головного залізничного вокзалу. Постраждали двоє молодих людей. Вранці через виявлення ще одного підозрілого предмета поліція повністю перекрила вокзал, однак згодом надала дозвіл на відновлення руху поїздів.

Про це пише Augsburger Allgemeine.

За попередніми даними, невідомий предмет вибухнув у будівлі, де розташовані, зокрема, відділення VR Bank та турецький ювелірний магазин.

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Унаслідок вибуху легкі травми отримали 17-річна дівчина та 18-річний хлопець. Як пише Presse Augsburg, вони – громадяни України.

За даними поліції, молоді людм проходили повз місце події та не є підозрюваними. Обоє отримали акустичну травму. Також у будівлі вибило вікна.

Що саме спричинило вибух, офіційно поки не повідомляють. Водночас на вокзалі та серед очевидців поширилася інформація, що йдеться про ручну гранату. Поліція цю версію наразі не підтверджує.

Вранці ситуація ускладнилася після того, як неподалік вокзалу правоохоронці виявили ще один підозрілий предмет. Через це приблизно з 8:00 весь головний вокзал Аугсбурга закрили, а залізничне сполучення призупинили. Пасажирів попросили залишити територію.

Близько 10:00 поліція повідомила про відсутність небезпеки. Наразі слідчі з'ясовують обставини вибуху та встановлюють, що саме було його причиною.

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