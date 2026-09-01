Bloomberg: Німеччина покладе на РФ відповідальність за атаку дрона на аеропорт Лейпциг

Німецький уряд звинуватить російську спецслужбу у невдалій атаці безпілотника минулого місяця на місцевий аеропорт, який використовується для транспортування військового обладнання в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль і міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявлять, що за нападом на аеропорт Лейпциг/Галле стоїть Росія, під час спільної пресконференції в Берліні у вівторок.

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Канцлер Фрідріх Мерц минулого тижня заявив, що спроба атаки на великий логістичний вузол, який використовується для доставки допомоги Україні, стала новим рівнем гібридної загрози, однак не сказав, хто стояв за нею.

За словами Мерца, винні «заплатять ціну» за цю атаку, через яку аеропорт був змушений перенаправити кілька літаків після того, як поблизу українського вантажного літака виявили безпілотник із вибухівкою.

Інцидент із дроном, а також розслідування можливого зв’язку між іноземними спецслужбами та схованкою зі зброєю, виявленою торік на околицях Берліна, призвели до того, що найбільша економіка Європи перейшла в режим підвищеної готовності.

У Європі дедалі частіше фіксують імовірні провокації Кремля, пов’язані з дронами та вибухами, більш ніж через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія заперечує звинувачення в тому, що стоїть за цією хвилею ймовірних інцидентів.