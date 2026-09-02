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Керівник Brave1 розповів про розробки проти реактивних дронів

Щодо збиття дрону-ракети «Бандероль», за словами Гриценюка, станом на середину серпня військові збили чотири такі ракети-дрони одним із засобів, створених за грантом Brave1

Керівник Brave1 розповів про розробки проти реактивних дронів
Андрій Гриценюк, СЕО українського оборонно-технологічного кластера BRAVE1
Фото: Зоряна Стельмах

Оборонний кластер Brave1 фінансує розробки для протидії реактивним дронам противника – зокрема малі ракети ППО та дрони-перехоплювачі. Один із профінансованих засобів уже збиває російські ракети-дрони "Бандероль". Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів CEO Brave1 Андрій Гриценюк

Щодо малих ракет ППО, за словами Гриценюка, в другому півріччі 2025 року фінансування на понад 1 млрд грн отримали шість компаній. Мова не лише про розробку ракет, а й пускових установок, головок самонаведення та радарів. 

Умова конкурсу: вартість одного пуску не повинна перевищувати $20 000-25 000, тоді як реактивний «Шахед» коштує $100 000-150 000. Останні контракти, каже Гриценюк, підписали в січні 2026 року з термінами реалізації 12-18 місяців. 

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За словами керівника Brave1, ключові вузькі місця — компоненти, які в Україні раніше не вироблялися взагалі або їх виробляв хтось один: зокрема ракетне паливо (Brave1 надав вісім грантів до 8 млн грн кожен) і головки самонаведення.

Що стосується дронів-перехоплювачів, тут кластер працює за чотирма напрямами: 

  • турбореактивні перехоплювачі з двигуном, як у крилатій ракеті; 
  • імпелерні перехоплювачі на електротязі — приблизно у вісім разів дешевші (двигун коштує $500-1 000 проти $5 000-8 000 за турбореактивний); 
  • надшвидкісні електричні гоночні коптери, здатні розганятися понад 450 км/год; 
  • засоби для збиття «Шахедів» на зустрічних курсах, над якими працюють шість компаній.

Щодо збиття дрону-ракети «Бандероль», за словами Гриценюка, станом на середину серпня військові збили чотири такі ракети-дрони одним із засобів, створених за грантом Brave1. За словами керівника оборонного кластеру, вартість збиття суттєво нижча за вартість самої «Бандеролі», і це не єдиний український продукт, здатний її уражати.

Читайте такожДешевий спам. Що треба знати про російські «Бандеролі», які наслідки влучань та чим їх збивати

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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