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У "Межигір’ї" скасували всі екскурсії через безпекову ситуацію

Таке рішення ухвалили через обстріли Києва та Київської області.

У "Межигір’ї" скасували всі екскурсії через безпекову ситуацію
Парк "Межигір'я"
Фото: Парку-пам’ятка "Межигір’я"

У парку-пам’ятці "Межигір’я" тимчасово скасували всі екскурсії. Таке рішення адміністрація ухвалила через безпекову ситуацію в Києві та Київській області.

Про це повідомили у Facebook парку.

Водночас територія парку залишається відкритою для відвідувачів. Гості можуть самостійно прогулюватися територією.

В адміністрації закликали відвідувачів під час повітряної тривоги подбати про власну безпеку та прямувати до укриття. Воно розташоване у верхній частині парку-пам’ятки.

Про відновлення екскурсій адміністрація "Межигір’я" повідомить додатково на офіційних сторінках парку.

  • У Київській області внаслідок російських атак 1 вересня постраждали п’ятеро людей. У регіоні також зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів та складських приміщень.
  • У Бучанському районі пошкоджень зазнали чотири автомобілі та два таунхауси. В одному з будинків спалахнула пожежа. Унаслідок цієї атаки травмувалися 69-річна жінка та 8-річна дитина.
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