Таке рішення ухвалили через обстріли Києва та Київської області.

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У парку-пам’ятці "Межигір’я" тимчасово скасували всі екскурсії. Таке рішення адміністрація ухвалила через безпекову ситуацію в Києві та Київській області.

Про це повідомили у Facebook парку.

Водночас територія парку залишається відкритою для відвідувачів. Гості можуть самостійно прогулюватися територією.

В адміністрації закликали відвідувачів під час повітряної тривоги подбати про власну безпеку та прямувати до укриття. Воно розташоване у верхній частині парку-пам’ятки.

Про відновлення екскурсій адміністрація "Межигір’я" повідомить додатково на офіційних сторінках парку.