У парку-пам’ятці "Межигір’я" тимчасово скасували всі екскурсії. Таке рішення адміністрація ухвалила через безпекову ситуацію в Києві та Київській області.
Про це повідомили у Facebook парку.
Водночас територія парку залишається відкритою для відвідувачів. Гості можуть самостійно прогулюватися територією.
В адміністрації закликали відвідувачів під час повітряної тривоги подбати про власну безпеку та прямувати до укриття. Воно розташоване у верхній частині парку-пам’ятки.
Про відновлення екскурсій адміністрація "Межигір’я" повідомить додатково на офіційних сторінках парку.
- У Київській області внаслідок російських атак 1 вересня постраждали п’ятеро людей. У регіоні також зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів та складських приміщень.
- У Бучанському районі пошкоджень зазнали чотири автомобілі та два таунхауси. В одному з будинків спалахнула пожежа. Унаслідок цієї атаки травмувалися 69-річна жінка та 8-річна дитина.