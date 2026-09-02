У Херсоні через російську атаку постраждали троє цивільних

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Російські війська атакували дроном Корабельний район Херсона. Троє людей поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:20 через атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона постраждали троє людей", – ідеться у повідомленні.

У чоловіків віком 55, 36, 55 років діагностували вибухові травми та контузії. Їм надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.