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У Херсоні через російську атаку постраждали троє цивільних

Ворог атакував Корабельний район міста.

У Херсоні через російську атаку постраждали троє цивільних
Обстріл музею у Херсоні
Фото: ДСНС Херсонщини

Російські війська атакували дроном Корабельний район Херсона. Троє людей поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:20 через атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона постраждали троє людей", – ідеться у повідомленні. 

У чоловіків віком 55, 36, 55 років діагностували вибухові травми та контузії. Їм надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.

  • У Херсоні російські військові атакували працівників комунального підприємства. Внаслідок удару російського безпілотника один комунальник загинув, ще один дістав поранення.
  • Внаслідок атаки російського безпілотника на таксі у Корабельному районі постраждали п’ятеро людей, зокрема двоє дітей. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 11 та 2 роки.
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