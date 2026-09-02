У Херсоні через російську атаку постраждали троє цивільних

Російські війська атакували дроном Корабельний район Херсона. Троє людей поранені.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 14:20 через атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона постраждали троє людей", – ідеться у повідомленні.
У чоловіків віком 55, 36, 55 років діагностували вибухові травми та контузії. Їм надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.
- У Херсоні російські військові атакували працівників комунального підприємства. Внаслідок удару російського безпілотника один комунальник загинув, ще один дістав поранення.
- Внаслідок атаки російського безпілотника на таксі у Корабельному районі постраждали п’ятеро людей, зокрема двоє дітей. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 11 та 2 роки.