На Донеччині залишаються 350 дітей, які підлягають примусовій евакуації

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У населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, залишаються 299 родин, у яких виховуються 350 дітей. Вони перебувають у п’яти населених пунктах трьох територіальних громад.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

За словами Рижакової, найбільше родин із дітьми, які ще залишаються на територіях обов’язкової примусової евакуації, – у Краматорській громаді.

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Там перебуває 341 дитина у 291 сім’ї.

"На території населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, загалом залишаються перебувати 350 дітей у 299 сім’ях", – повідомила Юлія Рижакова.

За останній тиждень із населених пунктів області у примусовий спосіб евакуювали 81 дитину із 66 родин.

Загалом у серпні з Донеччини вивезли 352 дитини із 270 сімей.