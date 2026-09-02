Шмигаль про пальне в Україні: Триває нарощування запасів, також буде підземна мережа сховищ

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Ціни на пальне на автозаправці Києва 28 серпня

В Україні ринок пального залишається контрольованим і збалансованим, а ресурси дозволяють покривати поточні потреби споживачів.

Про це заявив глава Міненерго Денис Шмигаль після наради з інекономіки, Мінінфраструктури, податковою та митною службами, Антимонопольним комітетом та представниками бізнесу.

За словами Шмигаля, щоб втримати ситуацію з пальним під контролем, уряд запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання пального.

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«В Україні буде створена розгалужена система підземних сховищ і забезпечені належні умови для безпечного зберігання нафтопродуктів. Пріоритет — забезпечення безперебійного постачання дизельного пального насамперед для потреб оборони і критичної інфраструктури», - зазначив міністр.

Шмигаль додав, що продовжується робота над диверсифікацією маршрутів постачання.

«Особлива увага румунському напрямку. Досягли конкретних домовленостей щодо розширення логістичної спроможності залізничних та річкових шляхів через Румунію за підсумками нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Румунії Нікушором Даном. Працюємо на рівні урядів для їх реалізації», - уточнив керівник Міненерго.

Також в Україні нарощують запаси пального. Станом на початок вересня за даними Держмитслужби, ДПС та операторів ринку, достатньо запасів пального для забезпечення поточного рівня споживання, запевнив міністр.