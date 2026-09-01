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Міноборони: Україна закликає партнерів профінансувати виробництво дронів і передати ракети для ППО

Йдеться про передачу ракет Patriot, перехоплювачів класу «повітря-повітря» проти крилатих ракет і боєприпасів до ПЗРК.

Міноборони: Україна закликає партнерів профінансувати виробництво дронів і передати ракети для ППО
Євгеній Хмара
Фото: міністерство оборони Facebook

Україна закликала міжнародних партнерів профінансувати виробництво українських дронів і передати ракети для ППО. Міністр оборони України Євгеній Хмара взяв участь у засіданні міністрів оборони ЄС під головуванням Високого представника ЄС Каї Каллас та озвучив відповідні потреби нашої держави. 

Про це повідомили в Міноборони.

Там підкреслили, що Україна потребує збільшення обсягів постачання критичного озброєння та додаткового фінансування — близько $27 млрд. 

"Україна закликає партнерів виділити кошти на закупівлю українських дронів з національних бюджетів, прискорити надання кредиту ЄС та відновити обговорення використання заморожених російських активів", - зазначив Хмара.

Окремо Міністр оборони закликав партнерів ухвалити три рішення для посилення української ППО до зими. Йдеться про передачу ракет Patriot із наявних запасів для протидії балістиці, перехоплювачів класу «повітря-повітря» проти крилатих ракет і боєприпасів до ПЗРК проти реактивних дронів.

Хмара підкреслив, що Міноборони разом із військовим керівництвом розширює проєкти, побудовані на асиметричних рішеннях. На основі спільного бачення готується план війни, який найближчим часом представлять партнерам.

  • Україна попереджає авіакомпанії, які організовують польоти до Росії, що їхнім літакам не буде безпечно  російському небі через дрони. Про це заявив український президент Володимир Зеленський.
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