Рада схвалила за основу законопроєкт про нові правила надання держдопомоги бізнесу

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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 15437 про нові правила надання державної допомоги бізнесу.

Про це йдеться у телеграм-каналі парламенту.

За проголосували 249 народних депутатів.

Документ розширить застосування інструментів державної допомоги з урахуванням європейських підходів та міжнародних зобов’язань України.

Він також пропонує повернути Антимонопольному комітету повноцінний контроль за державною допомогою бізнесу та відновити обов’язковий моніторинг і звітність, які були призупинені після початку повномасштабної війни.