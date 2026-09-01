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Рада схвалила за основу законопроєкт про нові правила надання держдопомоги бізнесу

Докумнент пропонує повернути Антимонопольному комітету повноцінний контроль за державною допомогою бізнесу.

Рада схвалила за основу законопроєкт про нові правила надання держдопомоги бізнесу
Фото: тг-канал ВРУ

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 15437 про нові правила надання державної допомоги бізнесу.

Про це йдеться у телеграм-каналі парламенту.

За проголосували 249 народних депутатів.

Документ розширить застосування інструментів державної допомоги з урахуванням європейських підходів та міжнародних зобов’язань України.

Він також пропонує повернути Антимонопольному комітету повноцінний контроль за державною допомогою бізнесу та відновити обов’язковий моніторинг і звітність, які були призупинені після початку повномасштабної війни.

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