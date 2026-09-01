Рада схвалила за основу законопроєкт про нові правила надання держдопомоги бізнесу

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 15437 про нові правила надання державної допомоги бізнесу.
Про це йдеться у телеграм-каналі парламенту.
За проголосували 249 народних депутатів.
Документ розширить застосування інструментів державної допомоги з урахуванням європейських підходів та міжнародних зобов’язань України.
Він також пропонує повернути Антимонопольному комітету повноцінний контроль за державною допомогою бізнесу та відновити обов’язковий моніторинг і звітність, які були призупинені після початку повномасштабної війни.