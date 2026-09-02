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НБУ визнав голову правління "Сенс банку" Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам

Нацбанк вимагає звільнення Ступака з посади.

НБУ визнав голову правління "Сенс банку" Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам
Нацбанк
Фото: Нацбанк

Національний банк України визнав голову правління АТ "Сенс банк" Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку ухвалив 1 вересня 2026 року, ідеться в офіційній заяві НБУ.

Рішення ухвалили за результатами адміністративного провадження, яке Нацбанк розпочав на початку травня 2026 року для оцінки відповідності Ступака встановленим законодавством кваліфікаційним вимогам.

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Підставою для початку процедури стала інформація, отримана НБУ під час нагляду за діяльністю банку. Йдеться, зокрема, про виявлені порушення вимог законодавства України та нормативно-правових актів Нацбанку, у тому числі в період до націоналізації банку.

У НБУ зазначили, що ці порушення можуть свідчити про недотримання принципів доброчесного корпоративного управління, відкритості та прозорості в діяльності «СЕНС БАНКУ».

Також регулятор вказав на причетність Олексія Ступака до непрозорої управлінської практики та неналежне виконання ним обов’язків голови правління, що, за оцінкою НБУ, створює підвищені регуляторні та репутаційні ризики.

Рішення Нацбанку передбачає вимогу до АТ "Сенс банк" в особі його акціонера – Кабінету Міністрів України, вжити невідкладних заходів для припинення повноважень Олексія Ступака.

Коментуючи цю вимогу під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що Уряд має достатні повноваження для прийняття такого рішення, враховуючи вимоги Закону України 3587-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління".

Також банк має обрати або призначити іншу особу на посаду голови правління.

Що відомо

  • Ступак має підозру у справі про легалізацію коштів, які вносились як застава за ексміністра Германа Галущенка. За даними НАБУ, Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальним шляхом, за Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі». 
  • Частину коштів проводили через «Сенс Банк» – колишній російський «Альфа-Банк», що став державним у результаті націоналізації. Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну. 
  • 20 серпня прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Мінфін отримав завдання від уряду активізувати процес продажу «Сенс Банку».
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