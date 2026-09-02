Рада ухвалила закон про вдосконалення роботи індустріальних парків

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Верховна Рада прийняла в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків».

Як ідеться на сайті парламенту, новий документ створює прозорі і ефективні умови для розвитку промисловості й будівництва нових заводів в Україні.

Перед ухваленням рішення Комітет з питань економічного розвитку провів виїзні перевірки понад 20 активних майданчиків, щоб оцінити ефективність державних і місцевих стимулів на практиці.

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Зміни розмежовують функції всіх суб’єктів парку і дозволяють ініціатору проєкту одночасно виконувати обов'язки керуючої компанії. Керуючі компанії також отримають доступ до пільгової державної програми кредитування «5-7-9».

Закон розширює види діяльності для учасників парків. Відтепер компанії можуть займатися власною генерацією електроенергії, розміщувати системи зберігання енергії і об’єкти альтернативної енергетики. Законодавство також впроваджує поняття екоіндустріального парку і врегульовує розміщення допоміжної інфраструктури, як-от навчальні центри чи заклади харчування.

Окрім цього, документ спрощує процедури зміни площі об'єктів, переходу права власності на землю, а також правила включення чи виключення парків із Реєстру.

Закон також зобов'язує суб’єктів вести окремий облік, розкривати інформацію про використання публічних коштів і регулює компенсації за виконання спеціальних обов’язків.

Що таке індустріальні парки