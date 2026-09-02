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Рада ухвалила закон про вдосконалення роботи індустріальних парків

Керуючі компанії отримають доступ до пільгової державної програми кредитування «5-7-9».

Рада ухвалила закон про вдосконалення роботи індустріальних парків
засідання парламенту
Фото: Скриншот відео

Верховна Рада прийняла в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків». 

Як ідеться на сайті парламенту, новий документ створює прозорі і ефективні умови для розвитку промисловості й будівництва нових заводів в Україні.

Перед ухваленням рішення Комітет з питань економічного розвитку провів виїзні перевірки понад 20 активних майданчиків, щоб оцінити ефективність державних і місцевих стимулів на практиці.

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Зміни розмежовують функції всіх суб’єктів парку і дозволяють ініціатору проєкту одночасно виконувати обов'язки керуючої компанії. Керуючі компанії також отримають доступ до пільгової державної програми кредитування «5-7-9».

Закон розширює види діяльності для учасників парків. Відтепер компанії можуть займатися власною генерацією електроенергії, розміщувати системи зберігання енергії і об’єкти альтернативної енергетики. Законодавство також впроваджує поняття екоіндустріального парку і врегульовує розміщення допоміжної інфраструктури, як-от навчальні центри чи заклади харчування.

Окрім цього, документ спрощує процедури зміни площі об'єктів, переходу права власності на землю, а також правила включення чи виключення парків із Реєстру. 

Закон також зобов'язує суб’єктів вести окремий облік, розкривати інформацію про використання публічних коштів і регулює компенсації за виконання спеціальних обов’язків.

Що таке індустріальні парки

  • Індустріальний (промисловий) парк  - це визначена відповідно до містобудівної документації та облаштована належною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність. Сфери роботи - переробна промисловість, науково-дослідна діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій та ін.
  • Наразі в Україні зареєстрували 123 індустріальні парки у майже всіх регіонах.
  • Станом на кінець 2025 року в таких парках було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. Обсяг залучених інвестицій перевищує 45 млрд грн.
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