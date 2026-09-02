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Сибіга: Україна офіційно повідомила ICAO про небезпеку повітряного простору Росії для цивільної авіації

«Це наше відповідальне рішення, навіть якщо Росія відмовляється виконувати свій обов'язок щодо їх інформування», - наголосив міністр.

Сибіга: Україна офіційно повідомила ICAO про небезпеку повітряного простору Росії для цивільної авіації
глава МЗС Андрій Сибіга
Фото: Анна Стешенко

Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про те, що повітряний простір Росії є небезпечним для цивільної авіації через зростання військової активності. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник МЗС закликав усі авіакомпанії і уряди уникати польотів над територією РФ. За його словами, Росія свідомо ігнорує наявні загрози, які виникли внаслідок її ж агресії проти України та вже призвели до кількох інцидентів у минулі роки.

Сибіга наголосив, що на тлі різкої ескалації російського терору проти України повітряний простір Росії стає все більш небезпечним. 

«Сповістити ІКАО, усі авіакомпанії та уряди про необхідність дотримуватися обережності — це наше відповідальне рішення, навіть якщо Росія відмовляється виконувати свій обов'язок щодо їх інформування. Ми прагнемо запобігти ненавмисним інцидентам.Війна повертається додому в Росію. Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону відповідно до Статті 51 Статуту ООН», - наголосив глава МЗС.

  • 1 вересня Володимир Зеленський попередив Росію і авіакомпанії про те, що російське небо буде небезпечне через дрони.
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