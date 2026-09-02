Сибіга в Ірландії закликав ЄС дати Україні ППО й не постачати глинозем та алюмінієві руди до Росії

Глава МЗС також запропонував партнерам ввести обмеження проти російського виробництва балістики, супутникової системи «Рассвет», «Росатому» і «Роскосмосу».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у форматі «Гімніх», яка відбулася в Ірландії.

Як ідеться на сайті МЗС, Сибіга озвучив кілька ключових пріоритетів нашої держави у війні з РФ.

Першим пріоритетом міністр назвав протидію російській ескалації та просування мирних зусиль. Він закликав європейських партнерів до рішучих дій. Також Сибіга відзначив важливість відновлення свободи судноплавства в Чорному морі для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Другим напрямом стало посилення санкційного тиску. Україна запропонувала запровадити обмеження проти російського виробництва балістики, супутникової системи «Рассвет», «Росатому» і «Роскосмосу». Також очільник МЗС закликав запровадити повне ембарго на постачання глинозему й алюмінієвих руд до Росії, посилити боротьбу з тіньовим флотом та обмежити поїздки росіян до Європи для запобігання диверсіям.

Третім завданням Сибіга визначив зміцнення оборони України. Він наголосив на потребі термінових поставок ракет-перехоплювачів для систем ППО та закликав надати додаткові пакети енергетичної підтримки напередодні зустрічі G7+. Крім того, міністр поінформував про дефіцит фінансування оборони і закликав використати для потреб України заморожені російські активи, аби фінансовий тягар не лягав лише на європейських платників податків.

Дипломат закликав прискорити відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС і подякував високій представниці ЄС Каї Каллас, очільниці МЗС Ірландії Гелен Макенті та європейським партнерам за підтримку.