Щоб отримати ці кошти, необхідно ухвалити 44 рішення уряду, 26 внесених у ВР законів та 17 законопроєктів.

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький сьогодні, 1 вересня, виступив у Верховній Раді. За його словами, Україна може недоотримати частину грошей від міжнародних партнерів, якщо не будуть ухвалені 44 рішення уряду, 26 внесених у ВР законів та 17 законопроєктів.

«Виступив у Верховній Раді. Доповів, що за результатами експрес-аудиту, зокрема фінансового блоку, новий Уряд зіткнувся з надскладними викликами. Зараз є розуміння поточних проблем і майбутніх ризиків — та план дій, як їх вирішувати», – написав глава уряду.

За його словами, Україна може недоотримати значну частину з 29,5 млрд доларів від міжнародних партнерів, якщо не парламент та уряд спільно не працюватимуть.

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Щоб бюджет отримав ці кошти, потрібно ухвалити 44 рішення Уряду та 26 законів, які вже внесені у Верховну Раду, а також 17 законопроєктів, які мають бути внесені якнайшвидше.

Корецький запевнив, що уряд до 1 листопадау забезпечить виконання всіх 44 рішень.

«Прошу депутатів, незалежно від політичних вподобань, також ухвалити всі необхідні законопроєкти», – зазначив він.

Дефіцит бюджету Сил оборони становить 27 млрд доларів. Він виник через об’єктивне здорожчання війни, технологічні рішення, потребу в додатковому фінансуванні протиповітряної оборони та фінансове забезпечення наших військовослужбовців.

На всіх рівнях ведуться перемовини з міжнародними партнерами, щоб забезпечити екстрене фінансування цих потреб.