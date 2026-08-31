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Корецький: з 1 вересня в Україні змінюють систему оплати праці освітян

Оклад залежатиме від посади та базової величини.

Корецький: з 1 вересня в Україні змінюють систему оплати праці освітян
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

З 1 вересня в Україні змінюють систему оплати праці освітян. Тепер оклад залежатиме від посади та базової величини, яка наразі становить середню зарплату по економіці в Україні. 

Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

"З 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. На початку цього року підвищення становило 30%. Зростають саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок. Одночасно змінюємо саму систему оплати праці освітян. З 1 вересня відмовляємося від Єдиної тарифної сітки та переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні", – зазначив Сергій Корецький.

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Водночас із 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. На початку 2026 року їх уже підвищували на 30%.

Зростатимуть саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок.

Нова система оплати праці охопить школи, заклади вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри та державні заклади освіти.

Для працівників дошкільної та позашкільної освіти, професійної та фахової передвищої освіти органам місцевого самоврядування рекомендують здійснити відповідне підвищення заробітних плат освітян із 1 вересня 2026 року.

Окремо зберігається доплата у розмірі 2600 гривень для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях.

Крім того, педагоги коледжів, які готують фахівців для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додатково 10% до посадового окладу.

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