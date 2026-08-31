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У Бучанському районі вирує сильна пожежа: в Києві можливе задимлення

Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці. 

У Києві можливе задимлення через пожежу в Бучанському районі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"У Бучанському районі Київської області вирує пожежа. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці", - йдеться в повідомленні.

У разі появи задимлення киянам рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • за можливості увімкнути очищувач повітря;
  • пити достатньо води.

Слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку "Київ Цифровий".

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