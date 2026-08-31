У Бучанському районі вирує сильна пожежа: в Києві можливе задимлення

У Києві можливе задимлення через пожежу в Бучанському районі.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
"У Бучанському районі Київської області вирує пожежа. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці", - йдеться в повідомленні.
У разі появи задимлення киянам рекомендують:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- за можливості увімкнути очищувач повітря;
- пити достатньо води.
Слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку "Київ Цифровий".