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КМДА: навчання в школах Києва розпочнеться в очно-дистанційному форматі

Формат змінюватимуть залежно від безпекової ситуації. Батьки і школи обиратимуть оптимальний варіант. 

КМДА: навчання в школах Києва розпочнеться в очно-дистанційному форматі
Атмосфера всередині школи
Фото: Макс Требухов

У Києві опрацьовують різні формати організації навчального процесу. З 1 вересня і протягом першого тижня навчального року школи планують розпочати навчання в очно-дистанційному форматі, однак вони мусять бути готовими оперативно змінювати підхід залежно від безпекової ситуації. Про це 31 серпня заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. 

З 27 серпня Росія посилила дронові атаки на Київ та столичний регіон. Ворог став запускати малі хвилі дронів майже безперервно, на добу бувало понад 10 повітряних тривог, і від завершення однієї до початку другої подекуди проходило хвилини. 

«Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хвилин. Це майже 4 уроки із 6 за звичайним розкладом. Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше», – сказав Мондриївський.

Для Києва визначили різні варіанти: від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну. Батьки зможуть вибирати доступний для їхньої ситуації формат навчання – у межах тих моделей, які запропонує конкретна школа та педагогічний колектив.

«Наприклад, одна з моделей, яку зараз розглядаємо, – організація в укритті очного навчання для учнів початкової школи та окремого простору, де частина дітей середніх і старших класів, у разі потреби, зможуть під час тривоги продовжувати навчання онлайн. Утім це лише один із можливих форматів. Кожна школа визначатиме оптимальну модель, виходячи зі своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації», – пояснила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

Вона сказала, що батьків просять проговорити з дітьми, як вони діятимуть у разі тривоги, де перебуватимуть в укритті, що робитимуть, якщо тривога почалася дорогою до школи. 

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