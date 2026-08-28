До завершення всіх робіт і отримання результатів лабораторних досліджень киян просять не контактувати з водою.

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Обсяг нафтопродуктів на поверхні води у Кирилівському озері та Сирецькому струмку зменшився у 33 рази.

Про це повідомили у КМДА.

Зараз триває ліквідація наслідків забруднення, спричиненого ворожими обстрілами.

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Обсяг нафтопродуктів на поверхні водойм зменшився з 350 кубометрів до 10,5 куб. м.

Фахівці КП “Плесо” вивезли на утилізацію понад 10 тонн забруднених нафтопродуктами відходів.

Також відкачали забруднену емульсію з двох локалізованих осередків і обробили ділянки сорбентом "Еколан-М".

Працівники також замінили захисний загороджувальний бар'єр для збору нафти на Сирецькому струмку та скосили близько 1950 метрів забрудненого очерету.

Фахівці продовжують постійний моніторинг води й акваторії.

До завершення всіх робіт і отримання результатів лабораторних досліджень киян просять не контактувати з водою, не рибалити та не перебувати поблизу забруднених ділянок.

Фото: КМДА