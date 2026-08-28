Обсяг нафтопродуктів на поверхні води у Кирилівському озері та Сирецькому струмку зменшився у 33 рази.
Про це повідомили у КМДА.
Зараз триває ліквідація наслідків забруднення, спричиненого ворожими обстрілами.
Обсяг нафтопродуктів на поверхні водойм зменшився з 350 кубометрів до 10,5 куб. м.
Фахівці КП “Плесо” вивезли на утилізацію понад 10 тонн забруднених нафтопродуктами відходів.
Також відкачали забруднену емульсію з двох локалізованих осередків і обробили ділянки сорбентом "Еколан-М".
Працівники також замінили захисний загороджувальний бар'єр для збору нафти на Сирецькому струмку та скосили близько 1950 метрів забрудненого очерету.
Фахівці продовжують постійний моніторинг води й акваторії.
До завершення всіх робіт і отримання результатів лабораторних досліджень киян просять не контактувати з водою, не рибалити та не перебувати поблизу забруднених ділянок.
- На початку липня у Києві внаслідок російського обстрілу і подальшого займання на одному зі столичних підприємств стався витік нафтопродуктів, які через зливову систему відведення потрапили в акваторію озера Кирилівського.
- Рятувальники та хіміки встановили спеціальні бонові загородження, які перекрили всі витоки.