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У Києві 29 серпня на хвилину зупинять громадський транспорт

Столиця долучиться загальнонаціональної хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України.

У Києві 29 серпня на хвилину зупинять громадський транспорт
Метро Києва
Фото: Метро Києва

У Києві 29 серпня о 9:00 громадський транспорт долучиться до загальнонаціональної хвилини мовчання на вшанування пам’яті полеглих оборнців України.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

На одну хвилину зупинять рух поїздів столичного метро. Водночас на окремих станціях через технологічні процеси потяги можуть стояти 4–5 хвилин.

Після завершення хвилини мовчання рух метро відновлюватимуть поступово. Щоб повернутися до звичного графіка, може знадобитися до двох годин, тому пасажирів просять врахувати це під час планування поїздок.

Наземний громадський транспорт за технічної можливості також зупинятиметься на зупинках на одну хвилину.

У КМДА зазначили, що захід проводять відповідно до урядового розпорядження щодо відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

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