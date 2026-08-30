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Унаслідок сьогоднішньої атаки ворога на Київ є постраждалі

У Печерському районі уламки впали на території житлового комплексу. 

Унаслідок сьогоднішньої атаки ворога на Київ є постраждалі
Наслідки обстрілу Києва, липень 2026 року
Фото: Зоряна Стельмах

Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Київ постраждали дві людини. Це інформація станом на 15:40, інформує КМВА.

У Печерському районі уламки впали на території житлового комплексу. 

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе. У Шевченківському районі пожежа в нежитловій будівлі.

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З ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити

Вчора окупанти вбили у Києві дворічну дівчинку. Постраждали 12 мешканців міста. У стаціонарах медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають двоє поранених. Серед них – трирічний хлопчик.

У ніч на 30 серпня російська армія знову атакувала Київ. Рятувальники ліквідовували наслідки в декількох районах міста. Постраждали троє людей.

Унаслідок російських обстрілів Київської області сьогодні постраждали ще дві людини.

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