Щонайменше 9796 людей стали жертвами насильницьких зникнень внаслідок війни Росії проти України з 2014 року.
Про це повідомляє МЗС з посиланням на підрахунки правозахисників.
Проте реальна кількість постраждалих може бути значно більшою, адже Росія приховує інформацію про зниклих, і не всі випадки вдається зафіксувати та задокументувати.
“За цими цифрами – конкретні люди. Це тисячі людей, доля та місцеперебування яких залишаються невідомими, і тисячі родин, які чекають на бодай якусь інформацію”, – підкреслили у міністерстві.
Зазначається, що насильницьке зникнення відбувається, коли представник держави або особи, які діють з її дозволу, підтримки чи мовчазної згоди, позбавляють людину волі, а потім відмовляються визнавати факт її затримання або повідомляти, що з нею сталося і де вона перебуває.
- 30 серпня відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Станом на зараз понад 114 тисяч людей в Україні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.