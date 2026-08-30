Щонайменше 9796 людей стали жертвами насильницьких зникнень внаслідок війни Росії проти України з 2014 року.

Про це повідомляє МЗС з посиланням на підрахунки правозахисників.

Проте реальна кількість постраждалих може бути значно більшою, адже Росія приховує інформацію про зниклих, і не всі випадки вдається зафіксувати та задокументувати.

“За цими цифрами – конкретні люди. Це тисячі людей, доля та місцеперебування яких залишаються невідомими, і тисячі родин, які чекають на бодай якусь інформацію”, – підкреслили у міністерстві.

Зазначається, що насильницьке зникнення відбувається, коли представник держави або особи, які діють з її дозволу, підтримки чи мовчазної згоди, позбавляють людину волі, а потім відмовляються визнавати факт її затримання або повідомляти, що з нею сталося і де вона перебуває.